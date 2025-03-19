Умер начальник сборной России Сергей Куличенко

Наибольшую известность как игрок Куличенко получил, выступая за московский ЦСКА.

Начальник мужской сборной России по футболу Сергей Куличенко скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Коллеги выразили соболезнования семье Куличенко, охарактеризовав его как профессионала, преданного своему делу. Точные причины смерти не раскрывались.

За свою игровую карьеру футболист выступал за ЦСКА, "Крылья Советов", бельгийский "Мехелен" и воронежский "Факел".

Куличенко пришел работать в Российский футбольный союз в 2005 году, взяв на себя обязанности администратора сборных. Позже его назначили старшим администратором, а в 2021 году он перешел на должность начальника мужской национальной команды.

Ранее в Петербурге умер легендарный фигурист, двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев.

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