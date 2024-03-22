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Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российской сборной

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В матче России против Гренады футболист забил рекордный 31-й гол.

Артем Дзюба в 56-м матче в форме сборной России забил 31-й гол за национальную команду. Таким образом, футболист стал лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Рекордный мяч Дзюба забил на 43-й минуте в матче с командой Гренады.

До этого 36-летний футболист делил лидерство в сборной по голам с Александром Кержаковым. Последний завершил футбольную карьеру в 2017 году.

Ранее, 9 марта, Артем Дзюба забил 234-й гол в карьере и тем самым опередил Кержакова.

Фото: Telegram / МАТЧ ПРЕМЬЕР

Теги: артем дзюба, сборная россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

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