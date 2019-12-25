Прощание с фигуристом Артуром Дмитриевым пройдёт 4 июля в Петербурге

В настоящее время ведутся последние согласования с администрацией Серафимовского кладбища.

Прощание с легендарным фигуристом, двукратным олимпийским чемпионом Артуром Дмитриевым планируется провести 4 июля в Петербурге. Об этом ТАСС сообщила его бывшая партнерша и олимпийская чемпионка Оксана Казакова.

По её словам, церемония прощания предварительно назначена на субботу. В настоящее время ведутся последние согласования с администрацией Серафимовского кладбища. При этом она отметила, что тело спортсмена пока не доставлено из Москвы, где он ушел из жизни.

Напомним, что Артур Дмитриев скончался 29 июня в возрасте 58 лет. Фигурист родился в Норильске, но большую часть своей карьеры учился и работал в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его достижения включают золото Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле в паре с Натальей Мишкутёнок, титул чемпиона Европы и мира и второе олимпийское золото на Играх 1998 года в Нагано, завоеванное уже в дуэте с Оксаной Казаковой.

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Фото: ВКонтакте / Федерация фигурного катания на коньках России

