Умер звезда сериала "Великолепная пятерка" Андрей Усольцев

В последнее время артист болел, но об этом предпочитал не распространяться.

Актер Андрей Усольцев скончался 27 июня. Российским зрителям он запомнился по ролям в сериалах "Великолепная пятерка", "Невский" и "Крепкие орешки", сообщили на портале Кино-Театр.ру.

Причины смерти актера, а также дата и место прощания с ним пока не раскрывались.

В 1990 году Андрей Усольцев закончил Уральский государственный университет имени А.М. Горького. Но карьера в кино началась только спустя почти три десятилетия. Первую роль Усольцев в 2019 году и его сразу начали активно приглашать в разные проекты.

За свою недолгую творческую деятельность в кадре актер успел сняться в пяти в сериалах "Моя девочка", "Крепкие орешки", "Великолепная пятёрка-5", "Витязи-2" и "Невский. Чужой среди чужих".

В беседе с aif.ru коллеги Усольцева рассказали, что он был болен, но никогда никому об этом особо не рассказывал. Последний раз артист появлялся на съемочной площадке примерно 1,5 года назад.

Ранее мы сообщали, что актер из "Убойной силы" и "Бандитского Петербурга" Валерий Филонов умер в 86 лет.

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