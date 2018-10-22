Съемки сериала на Малой Конюшенной переполошили горожан

Пешеходная зона огорожена лентами, а за ней стоят полицейские и машины.

Днем 15 марта петербуржцев и гостей города переполошили съемки сериала "Невский". Пешеходную зону возле дома №7 на Малой Конюшенной огородили лентами, а за ними поставили несколько машин и полицейских. В сети появились фотографии с места событий.

Интернет-пользователи устроили бурную дискуссию, когда увидели съемочный процесс. Некоторые предположили, что в центре города идет работа над новой частью фильма "Брат". Другие подумали, что снимается очередной сериал с детективным сюжетом.

По предварительным данным, здесь ведутся съемки сериала "Невский" Михаила Вассербаума. Этот режиссер известен любителям детективного жанра по сериалу "Тайны следствия".

Ранее мы писали, что на Невском проспекте заметили пять пожарных машин и реанимацию.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Piter.TV