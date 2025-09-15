Умер художник-постановщик сериала "Тайны следствия" Владимир Южаков

Он также работал над серией "Китайский квартал" сериала "Убойная сила".

Художник‑постановщик, известный в том числе по работе над первым сезоном сериала "Тайны следствия", Владимир Южаков скончался на 74‑м году жизни. Об этом сообщили в Санкт‑Петербургском отделении Союза кинематографистов РФ.

Владимир Южаков родился в Ленинграде 7 ноября 1952 года. В 1978 году он завершил обучение в Ленинградском высшем художественно‑промышленном училище имени В. И. Мухиной, получив специальность "художник‑конструктор". Кинокарьеру Южаков начал в 1984 году на "Ленфильме" в должности художника‑декоратора. В числе ранних его работ — участие в создании фильмов "Огни", "Тихое следствие", "Спаси и сохрани" (режиссёр Александр Сокуров) и "Прорыв" (режиссёр Дмитрий Светозаров).

С конца 1980‑х годов Южаков работал уже как художник‑постановщик. В его фильмографии — картины "Случайный вальс", "Циники", "Конец века", "Три цвета любви", а также сериалы "Агентство НЛС", "Линии судьбы", "Шоу должно продолжаться". Кроме того, он участвовал в работе над серией "Китайский квартал" из сериала "Убойная сила".

Значимой частью творческого пути Владимира Южакова стали и международные проекты. Он работал над лентами "Лестница света" (Ирландия), "Рин. Легенда об иконе" (Япония), "Сеньора" (Аргентина), "Русская красавица" (Италия), а также над картинами "Распутин" и "Гагарин", созданными для Би‑би‑си.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)