Завершились съемки 25-го сезона сериала «Тайны следствия» в Петербурге

Юбилейный сезон популярного детективного проекта отснят в Петербурге и выйдет на телеканале "Россия".

В Санкт-Петербурге завершились съемки 25-го сезона популярного телевизионного детективного проекта "Тайны следствия", который выходит в эфир на телеканале "Россия". В новом сезоне следователь Мария Швецова и ее команда продолжат раскрытие сложных преступлений, происходящих на фоне городских реалий.

В главных ролях задействованы Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Сергей Перегудов, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук и другие. Постановку осуществил режиссер Максим Демченко. Юбилейный сезон включает возвращение ключевых персонажей из предыдущих выпусков: Альбины (Алла Довлатова), Перевалова (Александр Чевычелов), Зои (Юлия Яковлева), прокурора Филонова (Игорь Григорьев), следователя Шипова (Антон Ксенёв), Старосельцева (Олег Алмазов), Луганского (Мирослав Малич).

Открывает сезон эпизод, в котором торжество в честь дня рождения Зои Ковиной прерывает взрыв. Расследование инцидента приводит к серии неожиданных открытий, связанных с прошлыми событиями. На фоне расследования у героини Анны Ковальчук происходят изменения и в личной жизни — после разрыва с журналистом Васнецовым она вступает в новые отношения, которые решает не афишировать.

Режиссер Максим Демченко отметил, что сохранить интерес зрителя в 25-м сезоне — задача непростая, но авторская команда и актеры сделали ставку на возвращение знакомых персонажей и развитие глубокой сюжетной линии. Актриса Анна Ковальчук добавила, что участие в проекте стало для нее значимой частью жизни, а коллектив давно стал семьей.

Ранее сообщалось, что Александр Устюгов и группа Ekibastuz выступят в концертном зале "Колизей-арена".

Фото: телеканал "Россия"

