Таллинский прорыв стал одной из самых драматичных страниц начала ВОВ .

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 18 ноября приняли закон о включении в городской календарь памятных дат 28 августа 1941 года — дня, когда Балтийский флот совершил прорыв из Таллина в Кронштадт. С этой инициативой ранее выступил губернатор Александ Беглов.

Теперь 28 августа официально значится в перечне памятных дат Санкт‑Петербурга. Эта дата отмечает начало эвакуации защитников советского Таллина и мирных жителей. Таллинский прорыв стал стал одной из самых драматичных страниц начала ВОВ и.испытанием на прочность, ведь путь через Финский залив был практически перекрыт противником, который блокировал акваторию. Кроме того, суда шли под постоянными ударами авиации и артиллерии.

Моряки смогли спасти более 160 боевых и вспомогательных судов. А также вывезти на Большую землю десятки тысяч человек — как военнослужащих, так и гражданских лиц, которым грозила оккупация. Мощная артиллерия спасенных кораблей сыграла важную роль в обороне Ленинграда и в исходе Ленинградской битвы.

Ранее мы сообщали, что в старейшем храме Петербурга создадут мемориал участникам Таллинского прорыва.

Фото: Telegram / РОСОБОРОНЭКСПОРТ