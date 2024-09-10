Александр Устюгов и группа Ekibastuz выступят в концертном зале "Колизей-арена"

Для зрителей старше 12 лет.

Александр Устюгов — талантливый музыкант, популярный актер театра и кино. За свою карьеру он снялся в множестве известных фильмов и сериалов, среди которых: "Ментовские войны", "Золотая орда", "Викинг", "Чума", "28 панфиловцев", "Годунов", "Рикошет" и "Союз спасения".

Александр активно гастролирует со своим музыкальным коллективом Ekibastuz, выступающем в жанре "питерский рок" или, по определению самого Устюгова, "советский фанк". На концерте вас ждет невероятная энергетика, неповторимая атмосфера и масса позитивных эмоций.

Фото: предоставлено организаторами