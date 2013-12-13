На сцене "Колизей-арены" выступит джазовый коллектив Банда классиков

В последнюю пятницу зимы, 26 февраля, на сцену "Колизей-арены" на Невском проспекте выйдет джазовый коллектив Банда классиков.
Зрители услышат большую сольную программу "My way Leningrad style", в которой также будут новые песни, посвященные Петербургу: "Город над вольной Невой", "Ленинградское либертанго", "My way", "What a wonderful world", а также классика в джазе – Чайковский, Рахманинов, Бородин.
Отметим, что Банда классиков является единственным коллективом из Петербурга, который покорил не только сердца жителей Северной столицы, но и любителей джаза в Европе.
Начала концерта в 19:00.
Фото: предоставлено организаторами
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