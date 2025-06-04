Увидеть портреты и познакомиться с уникальными историями можно в Приморском парке Победы до 1 июля.

В Приморском парке Победы открылась Международная фотовыставка о старшем поколении "Возраста.NET". Ее главными героями стали люди серебряного возраста, которые своим примером доказывают, что возраст – всего лишь цифры

Самому младшему из героев – 61 год, а самому старшему исполнилось 100 лет – все они доказывают, что никогда не поздно начинать новое.

Самый главный посыл это выставки написан в тех вопросах, которые представлены в текстовом формате: в чем секрет вашего долголетия. Практически у каждого из наших героев ответ схож – любить жизнь и любить то, чем ты занимаешься. Найти свое увлечение, найти тот смысл, который будет двигать тебя вперед и позволять тебе сохранять молодость, энергию и жить интересной жизнью. Амина Солтанова, руководитель творческой команды SOLTANOVA PROJECT и организатор проекта

Под открытым небом собраны не просто портреты, а 32 удивительные истории о силе духа, желании жить и создавать. Например, для Мирзаэкрама Ахтямова танцы – это жизнь, даже сейчас в свои 85 лет он обучает петербуржцев степу .

Я отработал на севере в городе Кировск, Мурманская область балетмейстером, хореографом 50 лет. Раньше я работал на производстве на Урале в Свердловской область, работал токарем. Участвовал в самодеятельности много лет. А потом меня пригласили в город Челябинск. Там я не только танцевал, но и даже сделал самодеятельность – ансамбль танцев "В цехе". Мирзаэкрам Ахтямов, герой проекта "Возраста.NET"

Одни герои посвящают жизни одному любимому делу, другие – после выхода на пенсию пробуют совершенно новое. Кто-то в почтенном возрасте стал моделью и покоряет подиумы, кто-то играет в театре, а кто-то запустил свой блог.

Для нас было очень важно показать, что возраст и люди, которые подходят к более старшему возрасту, могут открыть для себя что-то новое. Могут найти новые увлечения, новые интересы. Как и гости нашего парка, когда приходят к нам обязательно открывают что-то новое, разнообразное, и главное – получают кучу положительных эмоций. Михаил Уткин, топ-менеджер компании MazaPark

В проекте приняли участие герои и фотографы не только со всей России, но и из Италии, Армении, Грузии, Белоруссии

Это замечательный Анатолий Иванович, очень жизнерадостный человек. Наблюдать за ним на само деле одно большое счастье, потому что он подарил мне и окружающим огромную улыбку. Снимали мы Анатолия Ивановича у него дома, с собой был фон, для меня было важно убрать все лишнее, показать именно его, его эмоцию, его жизнерадостность и любовь к творчеству, к музыке. Екатерина Дементьева, участница проекта "Возраста.NET", фотограф из Перми

Волонтеры, актеры, спортсмены, рукодельницы, музыканты и художники вдохновляют своей любовью к жизни. Увидеть портреты и познакомиться с уникальными историями можно в Приморском парке Победы до 1 июля.

Фото: предоставлены организаторами выставки "Возраста.NET"

Видео: Piter.tv