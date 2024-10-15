В Приморском парке Победы состоится Международная фотовыставка о старшем поколении "Возраста.NET"

Масштабный международный фотопроект "Возраста.NET" объединил десятки историй о второй половине жизни, чтобы доказать: возраст – это всего лишь цифры, а счастье – это состояние души.

С 1 июня по 1 июля в Приморском парке Победы состоится масштабный международный фотопроект "Возраста.NET". Проект включает в себя 32 истории о людях серебряного возраста, которые откроют жителям и гостям Петербурга секреты активного долголетия и полноценной жизни.

В проекте приняли участие герои из разных городов России (от Москвы до Владивостока), из Италии и Белоруссии, из Эстонии и Армении. С одной стороны, все они обычные люди, а с другой – удивительные. Самому младшему участнику – 61 год, а самому старшему исполнилось 100 лет!

Каждый герой проекта доказывает, что никогда не поздно начать что-то новое: кто-то в почтенном возрасте стал моделью и покоряет подиумы, для кого-то открылся мир театра и кино, кто-то начал изучать искусство и другие языки. Волонтеры, спортсмены, рукодельницы и мастера высокого класса – всех их объединяет любовь к жизни и стремление открываться новому.

Организаторы фотопроекта "Возраста.NET" приглашают всех на фотовыставку, чтобы пересмотреть своё отношение к цифрам в паспорте.

Эта выставка – не только прекрасный повод поддержать людей элегантного возраста, но и хороший пример для подрастающего поколения. Ведь невозможно не вдохновиться человеком, который в 90 лет горит своим делом и продолжает активно трудиться. Мы уверены, что проект даст положительный толчок к взаимодействию и укреплению связи между старшим поколением и молодежью через общие интересы и активности. Кроме того, фотовыставка "Возраста.NET" дала площадку для самовыражения наших героев. Вместе с фотографами они смогли разрушить стереотип о старении как об упадке и угасании жизни. Вместо этого мы видим энергичных, увлеченных, активных и жизнерадостных людей. Такую старость можно принимать с благодарностью и радостью! Амина Солтанова, организатор и куратор проекта

Генеральный партнер проекта – настоящий парк развлечений Maza Park.

Осенью в Приморском парке Победы состоялась Всероссийская благотворительная фотовыставка "Я буду твоим лучшим другом".

Фото: предоставлены организаторами выставки "Возраста.NET"