В Петербурге открылась фотовыставка "РакНеПриговор" врача-онколога победившего болезнь

Автор снимков Аслан Шералиев 12 лет назад сам боролся с раком, а теперь помогает пациентам.

На пешеходной Малой Садовой улице в Петербурге торжественно открылась фотовыставка "#РакНеПриговор". Проект приурочен к 15-летию Онкоцентра имени Николая Напалкова. Автор выставки Аслан Шералиев — врач-онколог этого центра.

Его личная история уникальна: 12 лет назад он сам боролся с раком, прошел химиотерапию и сложные операции. Сегодня, находясь в стойкой ремиссии, он помогает пациентам. На снимках запечатлены будни медицинского персонала, моменты взаимодействия врачей и пациентов, современные процедуры и технологии.

На церемонии открытия выступили почетные гости. Вице-губернатор Владимир Омельницкий отметил, что центр стал флагманом онкологической службы города. Председатель Комитета по здравоохранению Андрей Сарана призвал не опускать руки и проходить диспансеризацию.

Директор центра Владимир Моисеенко подчеркнул, что за всем оборудованием должны стоять люди. Сам автор выставки рассказал, что посвятил снимки атлантам в белых халатах, которые стоят за спиной каждого пациента. Выставка будет работать до 29 мая.

Ранее мы сообщили о том, что в ГМЗ "Царское Село" готовят Арсенал к высокому сезону.

Фото: Piter.TV