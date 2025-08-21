В ГМЗ "Царское Село" готовят Арсенал к высокому сезону

Мастера аккуратно очищают от пыли и загрязнений не только экспонаты, но и оконные рамы, а также элементы лепного декора.

В музее-заповеднике "Царское Село" началась подготовка Арсенала к высокому туристическому сезону. С 21 апреля главный павильон Александровского парка перейдет на летний режим работы, и сейчас там проходят масштабные работы по обеспыливанию.

Мастера аккуратно очищают от пыли и загрязнений не только экспонаты, но и оконные рамы, а также элементы лепного декора. Для этого используются профессиональные пылесосы со специальными насадками и выдвижные щетки из натуральной верблюжьей шерсти, покрытые антистатическими чехлами.

Работы ведутся одновременно на нескольких уровнях, для чего по всему периметру павильона установлены строительные леса. В центральном восьмиугольном зале для доступа к верхним элементам декора были возведены восьмиметровые конструкции, на которых работают промышленные альпинисты.

Экспозиция "Царскосельский Арсенал. Императорская коллекция оружия" включает в себя уникальные экспонаты, среди которых — рыцарские доспехи XVI века. Особый интерес представляет и собрание восточного оружия, принадлежавшего российским императорам.

Ранее мы сообщили о том, что со скульптур Петергофа начали снимать "одежду".

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"