Со скульптур Петергофа начали снимать "одежду"

В Государственном музее-заповеднике "Петергоф" со скульптур начали снимать зимнюю "одежду". Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 10 апреля.

Первыми своих футляров лишились изваяния Большого каскада: "одежда" снята с подлинных статуй "Меркурий" и "Минерва" в Верхнем саду.

Всегда есть некоторые опасения, как скульптура в коробе перезимовала, потому что внутри создается определенный микроклимат, но, конечно, это не вакуум. То есть все равно они подвержены влиянию температур, туда так или иначе проникает вода. Александра Поцелуева, сотрудник "Петергофа"

Кроме того, специалисты проверяют работу фонтанов, проводят стрижку деревьев и кустарников, а также чистят дорожки.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф" (архив)