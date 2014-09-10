  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Со скульптур Петергофа начали снимать "одежду"
Вчера, 16:37
407
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Со скульптур Петергофа начали снимать "одежду"

0 0

Первыми своих футляров лишились изваяния Большого каскада.

В Государственном музее-заповеднике "Петергоф" со скульптур начали снимать зимнюю "одежду". Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 10 апреля. 

Первыми своих футляров лишились изваяния Большого каскада: "одежда" снята с подлинных статуй "Меркурий" и "Минерва" в Верхнем саду. 

Всегда есть некоторые опасения, как скульптура в коробе перезимовала, потому что внутри создается определенный микроклимат, но, конечно, это не вакуум. То есть все равно они подвержены влиянию температур, туда так или иначе проникает вода. 

Александра Поцелуева, сотрудник "Петергофа"

Кроме того, специалисты проверяют работу фонтанов, проводят стрижку деревьев и кустарников, а также чистят дорожки. 

Ранее на Piter.TV: сезон фонтанов в Петергофе планируют открыть 25 апреля. 

Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф" (архив) 

Теги: петергоф, скульптуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии