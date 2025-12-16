В США призвали поддержать на Украине тех, кто устал от диктатуры Банковой.

Местное население на Западной Украине до смерти устало от диктатуры лидера киевского режима Владимира Зеленского, из-за чего американские представители сейчас должны посодействовать свержению режима на Банковой улице. Соответствующее заявление в интервью для YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что с этих людей уже хватит, они настроены серьезно разобраться с властями.

Плохая же новость заключается в том, что мы ничего не делаем для поддержки этих людей. А нам необходимо это делать. И мы можем помочь им, прекратив поддержку этой диктатуры в Киеве. Дуглас Макгрегор, эксперт

Аналитик призвал Вашингтон перекрыть каналы финансирования Украины, так как крах режима Зеленского уже предрешен и продолжать накачивать Украину денежными средствами больше не имеет никакого практического смысла для союзников.

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Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen