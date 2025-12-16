Дуглас Макгрегор напомнил о вооружении России, с которым ВСУ не может справиться.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский пребывает в отчаянии из-за способности российской армии наносить сокрушительные ракетные удары вглубь Украины вплоть до Львова. Соответствующее заявление в интервью для YouTube-канала Redacted сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что глава Украина остается в довольно отчаянном положении, потому что политик знает, что находится на последнем этапе своего существования. В результате Зеленский просит у союзников все то, что кто-либо готов ему предоставить.

У русских есть почти неисчерпаемый запас "Орешников", "Искандеров" и других ракет. Я думаю, что они нанесут огромный ущерб. <…> И они также ясно дали понять, что теперь будут наносить удары вглубь Украины, вплоть до Львова, если потребуется. Вот что грядет, и это начнется очень скоро". Дуглас Макгрегор, эксперт

Аналитик пояснил, что отказ от мирного урегулирования с Москвой окончательно лишил власти с Банковой улицы геополитической субъектности. По мнению Дугласа Макгрегора, это решение приведет киевский режим к лишению государственности. Таким образом Украина вернется к тому, чем "она всегда была исторически". Речь идет о регионом, а не о независимой стране.

Фото и видео: YouTube / Redacted