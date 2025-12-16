Путин подписал закон о едином сроке прохождения медосмотра для мигрантов

Иностранные граждане обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Соответствующий документ за подписью президента Владимира Путина опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, в стране вводится единый порядок обязательного медосвидетельствования иностранных граждан. Теперь иностранцы, которые находятся в России более 90 дней, а также все трудовые мигранты должны пройти обследование на наличие или отсутствие факта употребления наркотических веществ, а также на наличие инфекционных заболеваний и ВИЧ.
В документе уточнили, что медосвидетельствование оплачивают либо сами иностранные граждане, либо работодатели или заказчики работ. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Также Путин подписан закон о повышении штрафов за уклонение мигрантов от медосвидетельствования. Кроме того, в России начал действовать закон о лишении свободы за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний.
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Фото: сайт Кремля
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