Путин отменил визы для туристов из Китая

Президент России подписал документ на основе взаимности.

Китайские граждане получили право на въезд на российскую территорию без оформления визы в том случае, если они отправляются в страну с туристическими или деловыми целями не более чем на 30 дней. Соответствующий документ официально опубликован за подписью президента Владимира Путина. В указе главы государства говорится о том, что такое нововведение будет действовать в срок до 14 сентября 2026 года на основании принципа взаимности.

... Для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд через территорию РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании обычного паспорта гражданина Китайской Народной Республики (КНР). текст документа

Напомним, что власти из Пекина приняли аналогичное решение, которое так же будет действовать до 14 сентября следующего года.

Эксперты прокомментировали визит Путина в Киргизию.

Фото: официальный сайт президента России