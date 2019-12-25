Эксперты прокомментировали визит Путина в Киргизию

Активность США и ЕС в Средней Азии, включая интерес Вашингтона к афганской авиабазе Баграм, заставляет Россию укреплять свои позиции.

Владимир Путин второй раз за два года прибыл с визитом в Киргизию. Важность поддерживать отношения обусловлены тем, что страны тесно связаны в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Россия – ключевой торговый партнер для Киргизии, а для Москвы страна необходима как канал параллельного импорта. Об этом информирует Telegram-канал "Мейстер".

Как уточняют авторы поста, значим и вопрос трудовой миграции – в России, испытывающей дефицит рабочих рук, наводят порядок в миграционной сфере, что затрагивает Киргизию, чьи граждане активно едут на заработки в Россию. И сложный вопрос был урегулирован соглашением о сотрудничестве МВД двух стран. Есть и внешнеполитический контекст. Активность США и ЕС в Средней Азии, включая интерес Вашингтона к афганской авиабазе Баграм, заставляет Россию укреплять свои позиции. На этом фоне успехом стало соглашение об углублении военного сотрудничества и подтверждение важности российской военной базы "Кант" для безопасности в регионе.

Отдельно стоит отметить успехи "мягкой силы": открытие русскоязычного телеканала и центра русского языка, а также заявление киргизского вице-премьера Байсалова о стране как части "русского мира". Связи развиваются гармонично на всех уровнях. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: официальный сайт президента России