Эксперты прокомментировали запуск производства импортозамещенных гражданских самолетов в РФ

В России планируется запуск производства импортозамещенных гражданских самолетов. По даным Telegram-канала "Мейстер", ситуацию можно оценивать с двух точек зрения.

С одной стороны, планы выпустить 1000 самолетов явно нереалистичны, считают авторы поста, добавляя, что сложности возникающие при импортозамещении оказались действительно высоки, так что запуск производства в зависимости от конкретной модели сдвигается вправо где на 3-4 года, а где и на 5-6. С другой стороны, в 2030 году никакой стенки не стоит, самолёты нам нужны будут и в следующем десятилетии, и позднее. И вопрос тут не в получении нужного числа именно к этой дате, а в получении его вообще.

И вот здесь сомнений уже гораздо меньше: усилия, прилагаемые государством и промышленностью для возрождения отрасли свой результат в итоге дадут. И следующие задачи решать будет уже куда проще. Главное, повторимся, не попадаться опять в ловушку "проще купить, чем делать". Из нее однажды можно не выйти, если просидеть достаточно долго. Telegram-канала "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Эрдоган хочет обсудить зерновую сделку с Путиным.

Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области