Эрдоган хочет обсудить зерновую сделку с Путиным: мнение экспертов

Идея говорит о том, что Эрдоган не слишком верит в близкое завершение конфликта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера заявил, что хочет обсудить реанимацию "зерновой сделки" с Путиным. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", идея восстановления "зернового коридора" говорит о том, что Эрдоган не слишком верит в близкое завершение конфликта.

Авторы поста уточняют, что в случае достижения мира препятствий для вывоза украинского зерна не будет. Поэтому под соусом всеобщего блага он вновь продвигает проект, выгодный Турции, так как он позволит закупить дешевое украинское зерно и снизить потребительские цены на продукты, а также обеспечит нужды турецкого агроэкпорта, так как Анкара является крупным экспортером муки.

В чем выгода сделки для России? Она не проглядывается. Если в прошлый раз она давала шанс, в итоге не сбывшийся, на облегчение санкционного режима на экспорт нашего АПК, то сейчас к ограничениям наши поставщики и так приспособились. А усиление конкуренции на рынке за счет возобновления работы украинских портов ударит по и без того буксующему вывозу наших зерновых –цены на биржах сейчас невысокие. За Африку и страждущих же Эрдогану не стоит волноваться – наши отгрузки туда в последние годы и так стабильно растут. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20.

Фото: Piter.TV