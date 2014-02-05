Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20

Некоторые государства предлагали Москве проекты по экономическому сотрудничеству.

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин рассказал о предложениях со стороны ряда недружественных стран, прозвучавших на саммите G20. Эти предложения – явление не новое на самом деле. По его словам, некоторые государства предлагали Москве проекты по экономическому сотрудничеству. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что фактически по ряду направлений сотрудничество сохраняется и сейчас, в самых разных отраслях, от нефтегазовой до электроники и авиапрома.

Также авторы поста уверены, что это диагноз санкционному режиму, который активно подрывают в том числе сами его участники, а заодно и свидетельство того, что реальная роль и значение России в мировой экономике намного выше формальной доли в ВВП при расчетах его по курсу доллара.

Сейчас, когда война начинает, судя по всему, двигаться к концу, количество таких предложений будет расти. Потому что глобальный кризис никуда не денется, и Россия нужна многим и как рынок, и как участник цепочки создания стоимости, существенно повышающий коммерческую эффективность конечной продукции. Так что вопрос "сможем ли мы встроиться в рынок после снятия санкций" не стоит, мы в него уже встраиваемся. Telegram-канал "Мейстер"

