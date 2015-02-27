  1. Главная
Партия премьера Дании впервые за сто лет утратила контроль над Копенгагеном
Сегодня, 12:20
Падение популярности партии совпало с инцидентами с БПЛА у аэропортов страны, где реакция властей показалась населению неэффективной. 

Партия премьера Дании Метте Фредериксен утратила контроль над Копенгагеном впервые с 1903 года – на выборах социал-демократы заняли лишь третье место, пишет Bloomberg. Как уточнили эксперты Telegram-канала "Мейстер", падение популярности партии совпало с инцидентами с БПЛА у аэропортов страны, где реакция властей показалась населению неэффективной. 

Авторы поста подчеркнули, что инциденты с беспилотниками в разных странах Европы никогда не подтверждали "русского следа", зато служили отличным поводом для алармизма и милитаризации, став предлогом для выдвижения проектов вроде "Стены дронов". 

В итоге, инспирированная властями история не нашла понимания у людей, которые увидели лишние траты и призыв резервистов, но не виновных и решения проблемы. Что уже привело к историческому поражению социал-демократов в столице, и непременно скажется на грядущих всеобщих выборах.

Telegram-канал "Мейстер"

