Эксперты прокомментировали встречу Макрона с читателями издания Dépêche в Тулузе
Сегодня, 12:11
Эксперты прокомментировали встречу Макрона с читателями издания Dépêche в Тулузе

Темой на всех встречах является дезинформация в соцсетях.

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает свое турне по редакциям популярных газет: недавно политик встречался читателями местного издания Dépêche в Тулузе. В среду, 19 ноября, объявлено о таком же разговоре на севере, в Аррасе, с читателями газеты "Голос Севера". Как отмечают эксперты Telegram-канала "Мейстер" темой на всех встречах является дезинформация в соцсетях. Согласно Макрону, во всех местных проблемах виновата не  политика руководства Пятой республики, а Россия с ее миллионами ботов в социальных сетях.
 
Авторы поста упомянули о теме, связанной с нашествием клопов во Франции, как символе беды страны последних трех лет. По мнению телерамеров, реальные причины нашествия кроются в  социальном неравенстве, при котором обработка от паразитов стоит под 3000 евро, и только богатые могут себе ее позволить. 

Квартиры бедняков становятся рассадниками клопов для всего города. Даже социальное страхование не спасает французов от этой напасти из-за огромных очередей на бесплатную дезинсекцию. Но Макрон в Тулузе уже объявил это все информационной операцией Кремля и, очевидно, намерен списывать на злых русских и другие проблемы. 

Telegram-канал "Мейстер" 

Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали церемонию закладки атомного ледокола "Сталинград".

Фото: YouTube / Emmanuel Macron

