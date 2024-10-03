Темой на всех встречах является дезинформация в соцсетях.

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает свое турне по редакциям популярных газет: недавно политик встречался читателями местного издания Dépêche в Тулузе. В среду, 19 ноября, объявлено о таком же разговоре на севере, в Аррасе, с читателями газеты "Голос Севера". Как отмечают эксперты Telegram-канала "Мейстер" темой на всех встречах является дезинформация в соцсетях. Согласно Макрону, во всех местных проблемах виновата не политика руководства Пятой республики, а Россия с ее миллионами ботов в социальных сетях.



Авторы поста упомянули о теме, связанной с нашествием клопов во Франции, как символе беды страны последних трех лет. По мнению телерамеров, реальные причины нашествия кроются в социальном неравенстве, при котором обработка от паразитов стоит под 3000 евро, и только богатые могут себе ее позволить.

Квартиры бедняков становятся рассадниками клопов для всего города. Даже социальное страхование не спасает французов от этой напасти из-за огромных очередей на бесплатную дезинсекцию. Но Макрон в Тулузе уже объявил это все информационной операцией Кремля и, очевидно, намерен списывать на злых русских и другие проблемы. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: YouTube / Emmanuel Macron