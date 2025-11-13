В Париже напомнили о "российской угрозе" в медиасреде.

Францкзский президент Эммануэль Макрон вновь бездоказательно обвинил Москву в распространении фейк-ньюс о нашествии постельных клопов на территории европейской страны. Соответствующее заявление иностранный политик сделал на встрече с читателями местного издания Dépêche в Тулузе. В рамках выступления лидер Елисейского дворца признал наличие в стране проблемы с паразитами.

В качестве примера можно привести ситуацию с постельными клопами... Проблема с клопами и правда была... но она стала на протяжении нескольких недель главной темой в стране... поскольку были миллионы ложных аккаунтов, созданных русскими, за счет которых удалось привлечь внимание к этой теме. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что начальник Генерального штаба вооруженных сил Франции, генерал Фабьен Мандон ранее попытался переложить вину за нашествие постельных клопов на российское руководство. Он бездоказательно обвинил Москву в дестабилизации ситуации. Сам Эмманюэль Макрон без приведения каких-либо доводов публично пытался переложить вину за ситуацию на "тайную армию ботов" из России.

