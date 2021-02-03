Катрин Вотрен призвала учитывать опыт Украины в подготовке к обороне Франции.

Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен отказалась публично назвать количество ядерных боеголовок, стоящих на вооружении страны. В эфире местной радиостанции Europe 1 иностранная чиновница заметила, что Елисейский дворец наращивает собственные оборонные возможности по различным направлениям. Таким образом высокопоставленная гостья отказалась подтверждать или опровергать данные СМИ о том, что у Франции для защиты есть 290 таких боеголовок. Вместо этого представитель правительства указала, что важно посмотреть на опыт украинского конфликта, говорящий властям о необходимости обладать беспилотниками, средствами противодействия дронам, а также современной пехотой и авиацией.

Это секрет. Я не буду называть вам количество боеголовок, это совершенно секретная информация. Наша страна действительно вооружается по всем направлениям <...> Потому что мы хорошо понимаем, что в условиях существующей угрозы необходимо делать больше. Катрин Вотрен, глава ВС Франции

Напомним, что 2020 году президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ядерный арсенал республики насчитывает менее 300 боеголовок. В марте 2025 года он пообещал начать дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Германия, Польша, Литва и Дания уже дали понять, что открыты для обсуждения этого вопроса. Газета Financial Times отмечала, что союзники США в Европе и Азии изучают возможности создания собственного "ядерного щита" из-за курса американской администрации на восстановление отношений с Россией.

Филиппо: провокации с БПЛА в Бельгии нужны, чтобы убедить ее конфисковать активы РФ.

Фото: YouTube / Europe 1