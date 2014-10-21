Во Франции оценили стремление ЕС забрать у России суверенные активы.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что провокации с неизвестными беспилотными летательными аппаратами в воздушном пространстве Бельгии и последующей ее защитой от них нужны Европейскому союзу для того, чтобы убедить национальное руководство Брюсселя изъять замороженные активы России для дальнейшего финансирования регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление иностранный политик из Парижа сделал своим подписчикам через социальные сети. Иностранный парламентарий назвал такие методы "мафиозными".

В течение нескольких дней Бельгия подвергается интенсивной пропаганде по поводу якобы "российских дронов", чтобы заставить ее снять вето на использование замороженных российских активов! Германия и Великобритания даже хотят направить туда военные ресурсы. ЕС и НАТО делают все возможное, чтобы вызвать панику в Бельгии и оказать давление на ее премьер-министра. Флориан Филиппо, политик из Парижа

Напомним, что наибольшая часть блокированных в ЕС 210 миллиардов евро из суверенных активов России находятся на площадке Euroclear в Бельгии. Страна опасается, что основной удар российских ответных мер придется по ней.

Филиппо призвал Макрона уйти в отставку из-за угроз в адрес России.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Florian Philippot