В Франции считают, что властям важно обратить внимание на внутренние проблемы страны.

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратился к французскому президенту Эмманюэлю Макрону с призывом уйти в отставку из-за его слов главы европейского государства, что Россия "должна будет заплатить" за свою позицию по отказу занять место за столом переговоров по вопросу мирного урегулирования украинского кризиса. Соответствующее заявление иностранный политик из Парижа сделал своим подписчикам через социальные сети. Он связал антироссийские слова лидера Елисейского дворца с внутриполитическими проблемами во Франции, поскольку под руководством Эмманюэля Макрона в стране "творится полный бардак".

Оставить его у власти - значит пойти на смертельный риск! Быстро вон! Флориан Филиппо, политик из Парижа

Напомним, что официальный пресс-секретарь администрация Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину о том, что Москва готова к мирному урегулированию на Украине, политическую волю к этому сохраняет и американский президент-республиканец Дональд Трамп, однако киевские и европейские политические элиты не готовы что-либо делать в этом направлении.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Florian Philippot