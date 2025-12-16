Возможная отставка канцлера Германии Фридриха Мерца сильно ослабит поддержку лидера киевского режима Владимира Зеленского в Европейском союзе. Соответствующее заявление в видеообращении на собственном YouTube-канале сделал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Иностранный политик считает, что сейчас против политика из Берлина, который стремится еще сильнее усугубить вооруженный конфликт с Москвой, выступили его же сопартийцы. Оппоненты призвали Фридриха Мерца к отставке.
Конечно, если его уберут, то Зеленский потеряет одного из своих главных сторонников в ЕС. Ведь если мы продолжим том же духе, мы окажемся в состоянии войны с Россией. Что лучше не делать.
Флориан Филиппо, политик из Парижа
наканцне немецкий таблоид Bild сообщил со ссылкой на собственные источники о том, что в руководстве входящего в правящую коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине сейчас обсуждают возможность замены Фридриха Мерца другим политическим лидером на посту канцлера ФРГ. В качестве возможных претендентов на замену эксперты называют премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста, премьер-министра Гессена Бориса Рейна и премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера.
