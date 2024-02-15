Филиппо: Макрон взял пример с Зеленского и неудачно пригрозил Ирану

Во Франции сравнили выступление президента с украинским политиком Владимиром Зеленским.

Французский президент Эммануэль Макрон опозорился, взяв пример с коллеги из киевского режима Владимира Зеленского, когда решив угрожать иранскому руководству якобы "оборонительной" миссией в Ормузском проливе. Соответствующее заявление в видеообращении на собственном YouTube-канале сделал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Иностранный политик считает, что недавние угрозы украинского чиновника в адрес Тегерана были показательны тем, что коллективный Брюссель никак на них не отреагировал.

Если он взял пример с Зеленского, который предложил свою помощь США, то это просто позор, господин президент. Понимаете, о чем я? Это значит, что, в конце концов, это не так уж и невозможно. Мы видим, что у Зеленского много врагов, потому что он умеет их создавать. Флориан Филиппо, политик из Парижа

Напомним, что накануне Эмманюэль Макрон заявил, что Елисейский дворец занимается организацией новой военной миссии "сугубо оборонного" характера с участием европейских и неевропейских государств на Ближнем Востоке. Политик оправдал такие шаги необходимостью обеспечения безопасности танкеров и морских портов в Ормузском проливе. По словам политического лидера из Парижа, такая миссия сможет начать работу по завершении наиболее острой фазы регионального конфликта вокруг Ирана.

Фото: YouTube / FLORIAN PHILIPPOT