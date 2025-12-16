Историческая усадьба "Сосновка" в Петербурге передана городу и ждет реставрации

Усадьба Чернова "Сосновка", памятник архитектуры федерального значения, расположенный на Октябрьской набережной, официально перешла из федеральной собственности в ведение Петербурга. Власти города анонсировали планы по проведению комплексной реставрации объекта с целью создания современного культурно-просветительского центра, сообщает пресс-служьа Смольного.

По поручению губернатора Александра Беглова на базе усадьбы будет сформирован новый общественный кластер. Проект предполагает объединение музейных экспозиций, рассказывающих об истории этого места, и многофункциональных пространств для досуга горожан.

Архитектурный ансамбль является ярким примером русской эклектики конца XIX века. Особняк был построен в начале 1890-х годов для генерала Александра Ивановича Чернова. Автором проекта выступил выдающийся архитектор Александр фон Гоген (известный по работам над Суворовским музеем), а его соавтором — Алексей Кузнецов. Здание сочетает в себе новаторские декоративные элементы с традициями русского зодчества. Не меньшую ценность представляет и прилегающий ландшафтный парк с системой прудов, заложенный еще в начале XIX века.

Переход усадьбы в собственность города стал возможен благодаря схеме выкупа объектов недвижимости АО "Садово-парковое предприятие "Невское"" с последующей их передачей в дар Санкт-Петербургу. Это позволило ускорить начало реставрационных работ. Параллельно ведется работа по передаче городу прилегающего к усадьбе земельного участка.

