Дмитрий Востриков уточнил, что цена на продукт увеличилась по сравнению с прошлым годом.

Средние розничные цены на шоколад на российской территории с начала 2026 года снизились на 1,56 процентов. По сравнению с аналогичной датой 2025 года они увеличились на 9,46 процента. Соответствующими статистическими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Эксперт отметил, сто в последние годы цены на какао показывают большой разброс колебаний. Они зависят от прогноза по государствам, которые выращивают какао-бобы. Речь идет о сумме в 2,181 до 12,327 доллара за каждую тонну. По сведениям на 27 мая, стоимость какао на бирже составила 4,146 доллара за тонну. Таким образом за последний месяц цена на какао выросла на 22,7 процентов, но она все еще на 57 процентов ниже, чем фиксировалась год назад.

Средние розничные цены на шоколад в России к маю составили 1 529,8 рубля за килограмм, что на 1,56% ниже, чем в начале года и на 9,46% выше года назад. Дмитрий Востриков, глава "Руспродсоюза"

Эксперт уточнил, что вслед за снижением цен на какао производители шоколада снижают цены на свою продукцию.

