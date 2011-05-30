Экономист объяснил петербуржцам, что такое минимальная продуктовая корзина

ТАСС сообщило со ссылкой на ассоциацию "Руспродсоюз", что стоимость минимального набора продуктов для россиян в марте 2026 года возросла на 2,6% по сравнению с январём и достигла суммы в 7 712,4 рубля. Дороже всего такая корзина стоит жителям Чукотки (19 784,4 рубля) и Камчатки (13 223,5 рубля), дешевле всего — в Мордовии (6 249 рублей) и Пензенской области (6 516,6 рубля). Стоимость минимального набора в Москве составляет 9 141,2 рубля, в Петербурге — 8 923,2 рубля, в Ленинградской области — 8 802,5 рубля.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков разъяснил изданию "Вечерний Санкт-Петербург", что расходы граждан включают разные элементы, но продуктовая корзина является важнейшей составляющей, так как продукты питания необходимы человеку каждый день. Он подчеркнул, что отказаться от потребления пищи невозможно, и поэтому минимальная продуктовая корзина включает 33 наименования товаров массового спроса, составляющих основу рациона большинства граждан.

Максим Чирков добавил, что увеличение стоимости минимальной продуктовой корзины отражает наличие продовольственной инфляции и даёт представление о темпах подорожания продуктов питания. Эксперт обратил внимание, что этот показатель особо важен для наименее обеспеченных слоёв населения, так как приобретение продуктов питания напрямую влияет на их повседневную жизнь.

Кроме того, экономист заметил, что стоимость продуктовой корзины рассчитывается по регионам и является ключевым индикатором состояния дел в каждом субъекте федерации. Он назвал ситуацию в России нормальной, отметив, что экстремальная бедность практически отсутствует, а значит, мониторинг таких показателей крайне важен для социального государства.

Эксперт пояснил, что сообщение о росте стоимости продукта на 2,6% не должно вызывать тревогу, так как цена существенно зависит от сезона. Весной продуктовая корзина усиливает инфляцию, а осенью, напротив, замедляет её темпы, поскольку многие сезонные товары дешевеют. В России в конце лета и начале осени инфляция иногда сокращается до нуля или вовсе трансформируется в дефляцию, когда рыночные полки наполняются отечественными сезонными товарами.

