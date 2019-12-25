Петербург оказался в тройке регионов с низкой долей просроченной задолженности
Сегодня, 8:24
На первом месте в этом рейтинге оказался Севастополь, где показатель составил всего 2,67%.

Петербург попал в число регионов с наименьшей долей просроченной задолженности населения перед банками. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Центробанка РФ. 

На первом месте в этом рейтинге оказался Севастополь, где показатель составил всего 2,67%. Крым занял второе место с коэффициентом 3,16%. Петербург оказался на третьем месте с показателем 3,23%, за ним следуют Чувашия (3,30%), Якутия (3,44%) и Москва (3,48%). 

В то же время, наибольшие долги перед банками наблюдаются у жителей Ингушетии и Чечни. 

Ранее мы сообщили о том, что Петербург попал в пятерку рейтинга российских городов по качеству жизни.

Фото: Pxhere

