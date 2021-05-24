Петербург попал в пятерку рейтинга российских городов по качеству жизни

Эксперты при формировании рейтинга учитывали множество факторов, включая доступность медицинских услуг, уровень безопасности, экологическую обстановку и возможности для самореализации граждан.

Петербург занял четвертое место в рейтинге городов России по качеству жизни, согласно исследованию, проведенному Финансовым университетом при правительстве РФ. Лидирующие позиции в этом списке заняли Москва, Грозный и Сочи, сообщает РИА Новости.

По данным мониторинга, в I квартале 2026 года в рейтинг городов с самым высоким качеством жизни включили Москву, Грозный, Сочи Петербург и Владикавказ. Кроме того, Петербург стал вторым городом в стране по самооценке материального благополучия, уступив только Москве. На третьем месте оказался Екатеринбург.

В феврале губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что по итогам 2025 года город сохранил второе место в Национальном рейтинге качества жизни, составляемом Агентством стратегических инициатив (АСИ). Санкт-Петербург продемонстрировал лучшие показатели по таким направлениям, как транспорт, благоустройство, культура, работа и образование.

Эксперты при формировании рейтинга учитывали множество факторов, включая доступность медицинских услуг, уровень безопасности, экологическую обстановку и возможности для самореализации граждан. Особое внимание уделялось поддержке молодежи, многодетных семей и участников боевых действий.

