В честь этой даты в Большом зале выступит Молодежный российско-китайский симфонический оркестр.

В преддверии 105-летия Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, которое будет отмечаться 12 июня, заместитель директора по творческой деятельности и художественный руководитель Большого зала Евгений Петровский рассказал "Петербургскому дневнику" о богатой истории этого культурного учреждения и великих музыкантах, выступавших на его сцене.

Петровский отметил, что Филармония была открыта 12 июня 1921 года, что совпадает с Днем России. Он также подчеркнул, что в этом году акцент будет сделан на российско-китайское сотрудничество в области образования: в 105-й день рождения Филармонии в Большом зале выступит Молодежный российско-китайский симфонический оркестр.

История Филармонии насчитывает более 200 лет, начиная с Санкт-Петербургского филармонического общества, основанного в 1802 году. Петровский сравнил филармоническую историю с Ветхим и Новым Заветом, где "новозаветная" Филармония ведет свое начало с 1921 года. Он также упомянул о значимых событиях, таких как мировая премьера "Торжественной мессы" Бетховена, которая прошла в здании на Невском проспекте.

В ходе беседы Петровский отметил, что с залом связаны имена величайших музыкантов, включая Ференца Листа, Михаила Глинку, Рихарда Вагнера и других. Он также упомянул о последних концертах Петра Чайковского, который дирижировал премьерой своей Шестой симфонии в 1893 году.

Петровский подчеркнул, что в ХХ веке трудно было найти известное имя в музыкальном мире, которое не значилось бы на афише Филармонии. Он также отметил, что в 1934 году оркестр получил почетное звание заслуженного коллектива республики.

В завершение он рассказал о новых премьерах и предстоящих событиях, включая исполнение Первой симфонии Шостаковича и других произведений, которые будут представлены в юбилейный сезон. Сезон завершится в ночь с 16 на 17 октября, и Петровский выразил надежду, что зрители смогут насладиться как классическими, так и современными произведениями.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пройдёт юбилейный "Бал дебютантов" с латинским оркестром.

Фото: ВКонтакте / Петербургская филармония им. Шостаковича