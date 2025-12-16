В Петербурге пройдёт юбилейный "Бал дебютантов" с латинским оркестром

В торжественном открытии примут участие 140 лучших студентов из 20 вузов, а общее количество гостей и участников бала составит 700 человек.

12 июня в Мраморном зале Российского этнографического музея в Петербурге состоится юбилейный "Бал дебютантов". Торжественное открытие мероприятия ознаменуется выступлением первой солистки Большого театра Анны Тихомировой.

Гвоздём программы этого года станет выступление уникального латинского оркестра. В его состав вошли кубинские музыканты, которые сыграют вместе с симфоническим оркестром. Гости бала смогут услышать зажигательные ритмы ча-ча-ча, сальсы, бачаты и меренге.

Организаторы установили новые рекорды: в торжественном открытии примут участие 140 лучших студентов из 20 вузов, а общее количество гостей и участников бала составит 700 человек.

Бал дебютантов – это утончённый союз музыки, движения и чувств, рождающий гармонию между людьми. С каждым годом культура танцевального отдыха расцветает, и всё больше молодых сердец открывают для себя этот удивительный мир, подчеркнула художественный руководитель мероприятия Юлия Грибова.

Ранее мы сообщили о том, что на сцене Большого зала Петербургской филармонии пройдет праздничный концерт ко Дню России.

Фото: предоставлено организаторами "Бала дебютантов"