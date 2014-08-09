Стала известна позиция Петербурга на финансовой карте России в 2025 году

Согласно исследованию платформы "Сравни", проведённому в 2025 году, был составлен финансовый портрет Северной столицы за прошлый год. О результатах исслеования сообщает издание "Вечерний Санкт-Петербург".

ОСАГО: Средняя цена полиса обязательного страхования автогражданской ответственности в городе снизилась на 10%, составив 7006 рублей. Общенациональный показатель также продемонстрировал снижение на 6% до 6157 рублей. Наиболее востребованными марками автомобилей в Петербурге оказались Kia, Hyundai и Volkswagen. Количество оформленных договоров страхования выросло на 33%.

Потребительские кредиты: Общая сумма запросов на потребительские кредиты в Северной столице уменьшилась с 41,4 миллиарда до 16,2 миллиарда рублей. Средняя сумма таких кредитов также снизилась до 861,5 тысячи рублей. Уровень одобрения составил 26%. Отмечается высокая доля заёмщиков старше 50 лет – 12%, что превышает общероссийский показатель (9%).

Микрозаймы: Средний размер запрашиваемого займа в МФО увеличился на 21%, достигнув 23 769 рублей, в то время как по всей России рост составил 23% (22 186 рублей). Средняя сумма выданных займов составила 11 901 рубль (+16%). Максимальная сумма запрошенного займа выросла до 300 тысяч рублей, по сравнению со 100 тысячами в 2024 году.

Страхование имущества: Продажи полисов страхования имущества физических лиц в Петербурге показали значительный рост – 72%. Средняя стоимость полиса составила 3630 рублей (+2,3%). Основными рисками, от которых страхуются петербуржцы, являются ответственность перед соседями, повреждение отделки и ремонта, а также защита мебели и техники. Возрастная структура страхователей: до 30 лет – 6%, 30–39 лет – 36%, 40–49 лет – 32%, старше 50 лет – 27%.

Ипотечное страхование: Количество проданных полисов ипотечного страхования в Петербурге увеличилось на 44%, а средняя стоимость полиса снизилась на 7% до 5094 рублей. Структура по полу: женщины – 49%, мужчины – 51%.

Вклады: Среди наиболее популярных сумм для вкладов – от 300 до 450 тысяч рублей, от 550 до 750 тысяч рублей, а также от 750 до 850 тысяч рублей. Наиболее распространённые сроки – три месяца, полгода и год. По полу: мужчины составляют 58%, женщины – 42%. Основной возраст вкладчиков – от 25 до 40 лет.

Кредитный рейтинг: Средний кредитный рейтинг жителей Петербурга занял второе место по стране, достигнув 623 баллов (+49 баллов). Среднее значение по России составило 618 баллов. Более 2,6 миллиона клиентов сервиса "Сравни" проверили свой кредитный рейтинг.

