Стало известно, как изменилось финансовое поведение петербуржцев за последние 2 года

Треть респондентов отметили снижение доходов, 44% сообщили, что их заработок остался на прежнем уровне, и только каждый четвертый смог увеличить доход.

Финансовый маркетплейс "Сравни" проанализировал изменения в финансовом поведении жителей Петербурга за последние два года, пишет "Петербургский дневник".

Треть респондентов отметили снижение доходов, 44% сообщили, что их заработок остался на прежнем уровне, и только каждый четвертый смог увеличить доход. В результате около четверти петербуржцев были вынуждены начать экономить даже на базовых потребностях.

Основными причинами экономии стали подорожание товаров и снижение доходов. Больше всего жители города сократили расходы на путешествия и развлечения, покупку одежды и обуви, а также медицинские услуги и лекарства. При этом основные траты по-прежнему приходятся на питание, коммунальные услуги, аренду жилья, транспорт и связь.

Отношение к сбережениям у горожан разное. Больше трети опрошенных считают финансовую подушку безопасности обязательной, почти половина придерживаются позиции "если получится накопить — хорошо, но специально откладывать не буду". Лишь 10% предпочитают сразу тратить свободные деньги.

Финансовую уверенность в завтрашнем дне чувствуют только 25% респондентов, еще треть признались, что живут в состоянии стабильно комфортно.

Для сохранения и приумножения средств петербуржцы чаще всего используют банковские вклады, покупку валюты и инвестиции в недвижимость. Интерес к акциям, ценным бумагам и драгоценным металлам остается низким. При этом 34% опрошенных вообще не используют никаких финансовых инструментов.

За последние два года 81% жителей Петербурга прибегали к займам — в основном для крупных покупок, таких как квартира или машина. Также популярны страховые продукты: 35% страховали путешествия, 34% — имущество, 23% — здоровье, а 14% — пенсионные накопления.

Финансовыми маркетплейсами пользуются 27% опрошенных, еще 49% слышали о них, но не пробовали. Чаще всего через такие платформы оформляют страховые полисы и банковские кредиты. Интересно, что 18% активно используют искусственный интеллект для анализа инвестиций, но большинство все же предпочитают традиционные способы консультирования.

