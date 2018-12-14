Мосты и путепроводы в Петербурге получили новые названия в честь героев ВОВ и исторических мест

Губернатор Александр Беглов утвердил постановление о присвоении наименований ранее безымянным мостам и путепроводам Петербурга. Решение принято с учётом рекомендаций городской Топонимической комиссии.

Державинский мост в Пушкине, пересекающий реку Кузьминку по Петербургскому шоссе, назван в честь поэта и первого министра юстиции России Гавриила Державина, чья жизнь и творчество были связаны с Царским Селом.

В Красносельском районе три моста через Матисов канал получили имена героев:

Мост Валаамских Юнг (улица Катерников) – в память о юных воспитанниках Валаамской школы боцманов и юнг, участвовавших в обороне Ленинграда.

Мост имени Ивана Зубкова (улица Лётчика Тихомирова) – в честь инженера, руководившего строительством "Дороги Победы" после прорыва блокады.

Мост имени Михаила Нефёдова (улица Адмирала Трибуца) – в честь начальника ледовой трассы Ладожской Дороги жизни.

Другие новые названия связаны с историей местности:

Комиссарский мост – по названию ручья и должности начальника Ижорских заводов XVIII века.

Мокколовский мост – по исчезнувшей деревне Мокколово.

Петро-Славянский мост – по названию посёлка Петро-Славянка.

Сапёрный мост и путепровод – в память об учебном сапёрном лагере, существовавшем здесь до революции.

