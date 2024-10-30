Женщина, которая толкнула девочку на пути на "Таганской", отправлена на лечение

В Москве 64-летнюю женщину, которая толкнула ребенка на пути в метрополитене, отправили на принудительное лечение. Ей вменили ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По информации прокуратуры, преступление было совершено в ноябре 2025 года. В ходе конфликта на станции "Таганская" фигурантка толкнула 13-летнюю девочку на жесткий путь. Экспертиза показала, что обвиняемая страдает хроническим психическим расстройством. Пока осужденная содержится под стражей.

Постановлением суда к ней применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Пресс-служба московской прокуратуры

