Сбросивший мужчину с Литейного моста получил 6,5 лет колонии
Сегодня, 15:21
Потерпевший упал с высоты более 6 метров на асфальт.

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 14 мая. 

В апреле 2025 года нетрезвый фигурант, находясь на Литейном мосту над проезжей частью набережной Кутузова, схватил мужчину руками и перебросил его через гранитное ограждение переправы. Потерпевший упал с высоты более 6 метров на асфальт. Ему оказали своевременную медицинскую помощь. 

Виновному назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее на Piter.TV: в бытовке на Социалистической улице нашли труп мужчины. 

Фото: Piter.TV 

