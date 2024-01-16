Сбросивший мужчину с Литейного моста получил 6,5 лет колонии

Потерпевший упал с высоты более 6 метров на асфальт.

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 14 мая.

В апреле 2025 года нетрезвый фигурант, находясь на Литейном мосту над проезжей частью набережной Кутузова, схватил мужчину руками и перебросил его через гранитное ограждение переправы. Потерпевший упал с высоты более 6 метров на асфальт. Ему оказали своевременную медицинскую помощь.

Виновному назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

