  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Перед судом предстанут похитители мотоцикла на Краснопутиловской улице
Сегодня, 13:17
190
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Перед судом предстанут похитители мотоцикла на Краснопутиловской улице

0 0

Ущерб владельцу составил порядка 80 тыс. рублей.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин. Им вменяют пп. "а", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), рассказали в надзорном ведомстве 3 июня. 

Ночью 6 сентября прошлого года фигуранты проходили мимо дома по Краснопутиловской улице. Возле здания они заметили припаркованный мотоцикл и решили его похитить. Злоумышленники спрятали транспортное средство в гараже и перекрасили, чтобы в будущем кататься по городу. Ущерб владельцу составил порядка 80 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: рецидивист ограбил своего отца на 70 тыс. рублей в Отрадном. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии