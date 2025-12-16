Перед судом предстанут похитители мотоцикла на Краснопутиловской улице

Ущерб владельцу составил порядка 80 тыс. рублей.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин. Им вменяют пп. "а", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), рассказали в надзорном ведомстве 3 июня.

Ночью 6 сентября прошлого года фигуранты проходили мимо дома по Краснопутиловской улице. Возле здания они заметили припаркованный мотоцикл и решили его похитить. Злоумышленники спрятали транспортное средство в гараже и перекрасили, чтобы в будущем кататься по городу. Ущерб владельцу составил порядка 80 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV