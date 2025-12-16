Рецидивист ограбил своего отца на 70 тыс. рублей в Отрадном

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Правоохранители Кировского района задержали мужчину, ограбившего собственного отца. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 1 июня в полицию обратился 78-летний житель Отрадного, заявивший о том, что его сын 46 лет под угрозой физической расправы неоднократно забирал мобильный телефон и осуществлял переводы средств с банковского счета потерпевшего на свой. Ущерб составил почти 70 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Злоумышленника, за плечами которого около 10 судимостей, поймали на основании ст. 91 УПК РФ.

Фото: пресс-служба МВД России

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить мужчину, который потратил с чужой карты более 16 тыс. рублей. В течение дня обвиняемый ходил по магазинам и покупал продукты и товары.

Главное фото: Piter.TV