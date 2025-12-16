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Убивший знакомого на Долгоозерной получил 11 лет колонии
Сегодня, 16:18
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Убивший знакомого на Долгоозерной получил 11 лет колонии

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Злоумышленник жестоко избил потерпевшего стулом, а также руками и ногами.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как рассказали в надзорном ведомстве 3 июня, в январе фигурант, находясь в состоянии опьянения в квартире на Долгоозерной улице, жестоко избил знакомого стулом, а также руками и ногами по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте. 

Виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее на Piter.TV: нетрезвый мужчина ранил ножом беременную сожительницу на Дибуновской улице. Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, но ребенка спасти не удалось. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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