Убивший знакомого на Долгоозерной получил 11 лет колонии

Злоумышленник жестоко избил потерпевшего стулом, а также руками и ногами.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как рассказали в надзорном ведомстве 3 июня, в январе фигурант, находясь в состоянии опьянения в квартире на Долгоозерной улице, жестоко избил знакомого стулом, а также руками и ногами по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее на Piter.TV: нетрезвый мужчина ранил ножом беременную сожительницу на Дибуновской улице. Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, но ребенка спасти не удалось.

Фото: Piter.TV