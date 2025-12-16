Нетрезвый мужчина ранил ножом беременную сожительницу на Дибуновской улице

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, но ребенка спасти не удалось.

Полиция задержала мужчину, который ударил ножом свою беременную сожительницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 1 июня правоохранителям Приморского района поступило сообщение о том, что в квартире дома на Дибуновской улице неизвестный избил женщину. На месте поймали 32-летнего сотрудника завода. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение 41-летней потерпевшей. Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, но ребенка спасти не удалось.

Ранее на Piter.TV: на улице Савушкина мужчина избил женщину и ранил ее ножом.

Фото: Piter.TV