В бытовке на Социалистической нашли труп мужчины

По подозрению задержали 55-летнего злоумышленника, ему уже предъявили обвинение.

Следователи Красносельского района Петербурга возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным СК РФ, 11 мая в бытовке на Социалистической улице обнаружили тело местного жителя с колото-резаными ранениями и гематомами в области головы. По подозрению в совершении преступления задержали 55-летнего злоумышленника, ему уже предъявили обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу