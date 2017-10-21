Рецидивиста подозревают в убийстве знакомого на рыбалке на Финском заливе

Полиция задержала рыбака, избившего до смерти своего знакомого на Финском заливе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям вечером 5 мая обратился местный житель, заявивший, что его 63-летний друг не вернулся с рыбалки. При этом напарник приехал в сильном алкогольном опьянении и не смог объяснить, куда делся товарищ. На следующий день вблизи сельского поселения Куземкинское нашли тело пропавшего со множественными телесными повреждениями.

В Гатчине на улице 7-й Армии задержали подозреваемого в убийстве 52 лет. По предварительным данным, причиной расправы стал конфликт. В ходе ссоры преступник ударил оппонента камнем по голове, после чего избил лопатой. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. За плечами рыбака уже есть несколько судимостей.

