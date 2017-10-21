"Известия": в Гаване начали строить российско-кубинский таксопарк

В столице Кубы могут начать перевозит пассажиров на "Москвичах".

Строительство российско-кубинского таксопарка началось на территории Гаваны. Соответствующее заявлением журналистам из газеты "Известия" сделали в профильном департаменте по транспорту в Москве. Чиновники из столичного ведомства пояснили, что местный транспортный комплекс столицы находится в постоянном контакте с кубинскими коллегами и продолжает совместную работу по запуску парка.

Кубинская сторона проводит строительные работы на земельных участках, где будут размещены объекты инфраструктуры таксопарка, сроки окончания строительных работ зависят от коллег... В перспективе таксопарк с автомобилями "Москвич" сможет обслуживать жителей Гаваны, туристов. пресс-служба департамента по транспорту Москвы

Согласно сведениям от СМИ, на Кубе в таксопарке планируется использовать 50 машин марки "Москвич". Речь идет о бензиновых и электрических транспортных средствах. Ожидается, что для электрокаров в Гаване рабочие создадут солнечную зарядную инфраструктуру. Сейчас отечественные автомобили и оборудование готовы к отправке из России за границу.

